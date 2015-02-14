شكوى من طلاب الدراسات العليا بـ«تجارة القاهرة» لزيادة المصروفات

تقدم طلاب الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة نظام NBA ماجستير إدارة أعمال، بشكوى إلى إدارة الكلية، وذلك بسبب رفع الدكتور سعيد الضو، عميد الكلية، مصروفات النظام من 27 ألف جنيه إلى 35 ألفًا بزيادة 35% دون أسباب مقنعة، بحسب وصفهم.

وقال أحمد عادل، أحد الطلاب المتقدمين بالشكوى، إنهم تقدموا بأوراقهم للدراسة بالنظام منذ 3 شهور، على أن تكون تكلفة الدراسة به 27 ألف جنيه، ولكنهم فوجئوا قبل بدء الدراسة بأن عميد الكلية قرر رفع المصروفات بنسبة 35% لتصل إلى 35 ألف جنيه.

وأضاف أنهم عندما ذهبوا للدكتور سعيد الضو للاستفسار عن أسباب الزيادة، أبلغم بأنها لإنشاء مبنى جديد للدراسة به، إلى جانب زيادة أسعار البنزين والسلع في الحياة العادية، متعجبًا من علاقة دراستهم بزيادة الأسعار.

وتابع: «تقدمنا بشكوى إلى المسؤولين عن نظام الدراسة بالكلية للنظر فيها وبحث حل المشكة»، مشيرًا إلى أنهم إذا لم يصلوا لحل في الكلية سيتوجهون إلى الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات لحل مشكلتهم.