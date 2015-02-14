«الوفد»: الحزب يقف خلف السيسي حفاظًا على استقرار الوطن

قال ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب تجتمع لبحث موقفها بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنه كان هناك اتجاه لتكوين قائمة ثالثة تضم أفضل الأسماء بقائمتي تحالف الوفد المصري وفي حب مصر، مشيرا إلى أن الوفد يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيظل، مهما كانت النتائج، حفاظا على استقرار البلاد.

أضاف «حسان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة الآن، مع الإعلامية نوران سلام، السبت، أن قائمة في حب مصر تحظى بدعم أجهزة الدولة، لأنها تقترب كثيرا من القائمة التى كان ينوي تشكيلها الدكتور كمال الجنزوي، لافتا إلى استخدام القائمة صور الرئيس السيسي في حملاتها الدعائية.

وأكد عضو الهيئة العليا للوفد أن الحزب لديه تحفظات بشأن بعض الأسماء في قائمة «في حب مصر»، ولا تحظى بقبول شعبي وتأييد واسع في الشارع.