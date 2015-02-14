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«مساعدة الأحداث»: تعديل قانون الطفل يتطلب رقابة صارمة

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رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، السبت، بالتعديل الأخير الذي أقره الرئيس عبدالفتاح بموجب القانون «٧ لسنة ٢٠١٥» الذي يسمح بإحالة الأطفال الخاضعين لعقوبات جنائية فور بلوغهم سن الـ18 عام، إلى السجون العمومية بدلاً من المؤسسات العقابية والتي كانوا يقضون بها عقوبتهم حتى 21 عام.

وأوضح المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن نص المادة «١٤١» قبل التعديل كان يتيح تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، وعند بلوغ الطفل 21 عام تنفذ فيه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية.

وأضاف أنه بموجب المادرة «يجوز استمرار تنفيذ الحكم عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك، وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز 6 أشهر».

وقال «البدوي» إنه للأسف الشديد ثارت موجة من الجدل «غير الموضوعي» من قبل البعض حول هذه التعديلات والتي للأسف أدلى بدلوهم فيها غير المتخصصين وغير العالمين بالفلسفة التي قامت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تجسد جهود العالم أجمع على مدار أكثر من 70 عام في مجال حماية حقوق الطفل وصولاً إلى عام 1979 وخروج الإتفاقية إلى النور وبدء سريانها، وهو الأمر الذي تماشت معه وانضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1980».

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