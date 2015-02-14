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طيري فوق سطح الماء في هذا القارب

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طيري فوق سطح الماء في هذا القارب طيري فوق سطح الماء في هذا القارب

السبت 14-02-2015 13:22

يجسّد قارب Quadrofoil مستقبل الزوارق السريعة، إذ يستخدم تكنولوجيا طيران خاصة لرفعه فوق الماء، حتى يمكن القول أنّه "يطير" بسرعة 25 ميلاً في الساعة، إلا أن تكلفته ترتفع إلى 18350 دولاراً أمريكياً، علماً أن تشغيله لساعة يتطلّب إنفاق حوالي 122 دولاراً أمريكياً لكونه مزوّد بمحرّك كهربائي.
تمّ إطلاق هذا القارب من قبل فريق من المهندسين البحريين بـــ"سلوفينيا".
من السهل تفعيل خاصية الطيران المتعلّقة بهذا القارب، فلعجلة القيادة فيه شاشة تعمل عن طريق اللمس، فتظهر للمستخدم مقدار طاقة البطارية، فضلاً عن السرعة.
وتمدّ البطارية هذا القارب بما مجموعه 62 ميلاً (100 كيلومتر) من الطيران فوق الماء لدى الشحن لمرة، علماً أن العجلة تعدّ بمثابة مفتاح للانفصال، بحيث لا يتمكّن أحد آخر من تشغيل المحرك عندما تتم إزالته.
للقارب نظام توجيه متكامل، يهدف إلى الحفاظ على توازن القطعة، التي تسمح بالطيران، ويمنع انجرافها، ويضمن استجابتها؛ هذه القطعة مصنوعة لتكون مستقرة وتبقى أفقية دائماً، الأمر الذي يجعل مركز الجاذبية 8 أمتار فوق السفينة.
كان بني هيكل القارب من مواد مركبة، وهو يزن 100 كيلوجرام. لكن، على الرغم من الإدعاءات بأنه غير قابل للغرق ومستقر، يدعو وجود سترتي نجاة ومجداف وصفارة أمان فيه للاستغراب!

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