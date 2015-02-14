رشا الشامي لـ “الستات ميعرفوش يكدبوا” : المرأة تعشق بأذنها

قالت الكاتبة الصحفية رشا الشامى، إن الرجل يعشق بعينه والمرأة تعشق بأذنها، كما يقول المثل الصينى الشهير، وأن ذلك يعنى أن المرأة تعجبها الكلمات الحلوة الرقيقة.

ووجهت نصيحة للمرأة- خلال استضافتها ببرنامج «الستات مبيعرفوش يكذبوا» المذاع عبر فضائية «سى بى سى» بمناسبة عيد الحب – بأن تظل مسار إعجاب للرجل وتحاول أن تحاوره لكى تحافظ على علاقتها معه، وطلبت من الرجل أن يحرص على الكلمة الحلوة للمرأة كأن يقول لها “صباح الخير” مع إبتسامة أو يحضر لها هدية بدون مناسبة.

وأشار محمد جابر – أحد الضيوف – إلى أن المرأة لديها فائض من الرومانسية والمشاعر، ونصحها بأن تحاول فهم الرجل ومعرفة كيف يفكر، بينما نصح الرجل بأن يهتم بشريكته ويحاول الالتفات إليها دومًا.

وأضاف أنه على الرجل لكى يحافظ على علاقته بالمرأة بصورة قوية ألايكون عنصرى وأن يعرف ماله وماعليه، مضيفاً انه على المرأة أن تحاول إعطاء الثقة للرجل والاهتمام بما يفعله.