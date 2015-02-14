بالصور.. الصراع يشتعل بين مرشحي الانتخابات البرلمانية بالمنوفية

بدأ الصراع السياسىي، فى إنتخابات مجلس النواب 2015 بدائرة الباجور بمحافظة المنوفية، يشتعل بعد تقدم 19 مرشح بأوارق الترشح للجنة العامة للانتخابات والخوض فى مرحلة الدعاية الانتخابية دون الانتظار لغلق باب الترشح.

وبدأ رجل الأعمال محمود منصور الدعاية الانتخابية، مبكرًا عقب تقديم أوراق ترشحه وإظهار قوته من خلال حملة مكونة من 200 شخص بينهم 100 محامي لمساعدته فى تقديم أوراق ترشحه بمقر محكمة شبين الكوم الابتدائية، ثم مسيرة كبيرة بسيارات فاخرة من أمام مقر اللجنة العامة للانتخابات جابت أرجاء مدينة الباجور وقراها عقب إختياره رمز ” السيارة”.

وعقد جلسات مكثفة فى مقر الحملة الانتخابية الخاصة به، بقرية سبك الضحاك التى تبعد عن مدينة الباجور 4 كليو متر، بمختلف الاطياف مع محامين وطالبات وطلاب جامعة وكبار عائلات قرى المركز البالغ عددها 48 قرية.

وفي المقابل، تأخر معتز كمال الشاذلى عن تقديم اوراق ترشحه 5 أيام كاملة بعد فتح باب الترشح وركز نجل الشاذلى على شعبية والده الكبيرة بدائرة الباجور حيث ظل نائب عنها طيلة 46 عام متتالية مطالبًا أهالى دائرته برد الجميل له بعد وفاته.

وزار معتز الشاذلى مستشفى الباجور العام التى وصلت تكلفيتها نحو 130 مليون جنيه، مشيرًا إلى ان والده صاحب الفضل فى بناء مثل هذا الصرح الطبى الكبير كما عقد عدة لقاءات داخل مقر الحملة الانتخابية له بفيلا كمال الشاذلى بوسط مدينة الباجور.

وبدأ أحمد رشاد أبو حسن مرشح الحزب الوطنى الديمقراطى بالدائرة رمز “العلم” زيارات ميدانية لقرى مركز الباجور، عقب تقديم اوراق ترشحه رسميًا ويراهن على شعبيته وسط المعلمين وأولياء الامور من الالاف الطلبة التى تخرجت من يده اثناء عمله كمدير لمدرسة كمال الشاذلى الاعدادية او مدير للادارة التعليمية بالباجور لسنوات.

وفيما بدأ المرشح محمد عبد الستار رمز ” السلم” الدعاية الانتخابية بمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ورفع شعار “رقابة وتشريع فى خدمة الجميع ” .

> وظهر مؤخرًا أحد العناصر الشابة مرشحا عن حزب المصريين الاحرار ويدعى محمود رمزى طبيب بشرى لم يتجاوز سنه 27 عام ليدخل المنافسة السياسية بعد إختيار الحزب له نظرا لمواقفه السياسية التى بدأت عقب ثورة 25 يناير وتأسيس الحزب المصرى الديمقراطى وكونه عضو بالهيئة العليا قبل ان يستقيل وهو 50 عضو من المصرى الديمقراطى والانضمام إلى حزب المصريين الأحرار.

يذكر أن مرشحى الانتخابات بدائرة الباجور هم محمود منصور “رمز السيارة ” ومحمد سعيد عفيفى رمز “المظلة ” و محمد سعيد حامد عبد الجليل رمز “الدبابة ” حزب مصر الثورة ، و عادل ذكى الصعيدى رمز “الميزان ” حركة مصر بلدى ، و محمد عبد الستار رمز السلم و أشرف عبد ربه عطا رمز المركب و وأسامة معوض رمز الصاروخ وبسام جمعة رمز المفتاح و محمود رمزى رمز “العين” حزب المصريين الأحرار و عصام عرفة رمز الفانوس ومصطفى ابو الروس رمز الكتاب المفتوح ومحمود عبد الواحد رمز التمساح و محمود بسيونى رمز النخلة و هيثم أمين بيومى رمز النسر ، وأحمد رشاد أبو حسن رمز “العلم ” عن الحزب المصرى الديمقراطى ومعتز كمال الشاذلى رمز ” الصقر” ووشريف شخبه ” رمز الهرم “.