محافظ القاهرة : البدء في إقامة مركز للشباب ومجمع مدارس لخدمة أهالي المطرية

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة اليوم السبت بجولة ميدانية في حي المطرية بشرق العاصمة القاهرة حيث تفقد أرض الـ 54 فدان بالمسلة الجديدة.

وأطلق سعيد أشارة البدء الفعلى لإقامة مركز شباب جديد علي مساحة 6000 م2 وإنشاء مجمع مدارس يضم مدرستين الأولي تجريبية علي مساحة 2000 م2 ومدرسة أخرى للتعليم الفني الصناعي علي مساحة 4000 م2، وأصدر تعليماته المشددة لكل من مديرية الشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لهذه المشروعات الخدمية في أسرع وقت ممكن وفقا للجداول الزمنية المقررة بعد استلام المواقع والمساحات المخصصة لتلك المشروعات ، خاصة مع توفير التمويل اللازم لها دون معوقات .

وأعلن المحافظ انه عقب الاتفاق مع الدكتور وزير الاوقاف على تخصيص واستغلال كافة المساحات التى يتم اخلاؤها من ارض الـ 54 فدان بواسطة وزارة الآثار كأرض خاضعة لولاياتها منذ عام 1990 فى اقامة مشروعات خدمية لاهالى وشباب حى المطرية ، وقد تم التأكد من خلو وتمهيد خمسة افدنة تقريباَ من الآثار سيتم منحها للمحافظة كحق انتفاع من خلال استغلالها فى اقامة مجمع شرطى متكامل يضم نقطة للحماية المدنية والاطفاء ووحدة تراخيص خاصة بالمرور، وكذلك سوق تجارى منظم للباعة ومكتب للسجل المدنى ومكتب للشهر العقارى ومركز طبى متكامل وانشاء مسجد بديل ومحطة لاتوبيسات النقل العام بالمنطقة.

وأكد المحافظ ان المطرية من أكبر احياء القاهرة المكتظة بالسكان ويقع على اطرافها وحدودها مع بعض المحافظات الاخرى مثل القليوبية ، وهذا ما يستغله بعض الشباب والوافدين الغرباء كنقظة تجمع لهم خلال بعض المظاهرات والاعمال التخريبية ، موضحاَ ان اهالى وابناء المطرية الشرفاء ابرياء من هذه الاعمال الارهابية والصورة السيئة التى اتخذت عنهم اعلامياَ ، وهذا ما توصلنا اليه من خلال التواصل المستمر مع القيادات الطبيعية وشباب الحى وبحضور رئيس الوزراء والذين طالبوا بسرعة تطوير الخدمات بالحى واقامة مشروعات مجهزة للشباب لممارسة انشطتهم وتوفير مصادر رزق لهم تجنباَ للمتاجرة بهم فى بعض المظاهرات والأعمال التخريبية ، واجهزة الحكومة والمحافظة جادة فى تنفيذ تلك المشروعات فى اسرع وقت ممكن.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال التطوير التى تشهدها شوارع وطرق الحى ، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة وتجديد عدد من المحاور والطرق الرئيسية بالمطرية مثل شوارع التروللى والحرية ومسطرد القديم وعمر المختار وشارع المطراوى والكابلات من حيث الرصف وتجديد البلدورات والارصفة والانارة والنظافة والتجميل ، مشيرًا إلى أن حى المطرية ستشهد ملامحه تجديدا كاملاَ خلال الايام القادمة مع الانتهاء من مشروعات التطوير والخدمات بما يليق بسكانه ورواده من المواطنين.

وانتقل المحافظ خلال جولته لتفقد سير الاعمال بمشروع سوق المطرية الجديد والذى تقيمه وزارة الاوقاف لحساب محافظة القاهرة ، خاصة بعد تمكين شركة مقاولات جديدة من العمل بدلاً من الشركة القديمة حيث تعثر العمل على انشائه منذ 13 عام بسبب التقصير مؤكداَ انه سيتم افتتاحه وتسلم السوق خلال60 يومًا طبقًا لتعليمات السيد المهندس رئيس الوزراء ، على ان تخصص بالكامل لتجميع الباعة الجائلين بالاسواق العشوائية من أهالى وشباب حى المطرية.

أ ش أ