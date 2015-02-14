محمد بن راشد يوجه بتنظيم منتدى رواد التواصل الاجتماعي العرب

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتنظيم منتدى رواد التواصل الاجتماعي العرب خلال الفترة من 17 إلى 18 مارس المقبل بدبي ليكون بمثابة الحدث الأول من نوعه والأكبر في المنطقة للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي للتباحث والاطلاع على أحدث التوجهات في هذا المجال ومنبرا لدعم الاستخدام الإيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي وتكريم أفضل الممارسات على هذه القنوات.

وقال سموه " أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي دور متنامي في مختلف أوجه حياتنا فهي المنبر للطبيب لعرض خبراته ومعرفته وصالة العرض للفنان لعرض لوحاته وإبداعاته وقاعة التدريس للمعلم لتقديم معارفه وعلومه والسوق التجاري لرواد الأعمال لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم ".

> وأضاف سموه " أظهر شبابنا العربي مواهب مميزة على قنوات التواصل الإجتماعي وأثبتوا أنهم قادرين على مواكبة التغييرات والمستجدات التي تفرضها هذه القنوات الأمر الذي حتم من إيجاد منصة لتعزيز التواصل فيما بينهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم وابتكاراتهم وتوفير الأدوات والوسائل التي من شأنها دعم وتعزيز هذه المواهب والمهارات".

كما قال سموه " سنحتفي من خلال المنتدى بصناع التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وسنتواصل مع المؤثرين على هذه القنوات لنسمع آرائهم وأفكارهم وسنكون قريبين من المبدعين والمبتكرين لندعهم ونساهم في إيصال أفكارهم " .

وسيتضمن منتدى رواد التواصل الاجتماعي العرب على مدار يومين عددا من الأنشطة والفعاليات التي ستعمل في مجملها على خلق بيئة تفاعل إيجابية تكرم الابتكار والإبداع على مواقع التواصل الاجتماعي مثل جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب وملتقى المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي العربي وجلسات التواصل الاجتماعي النقاشية وتقرير التواصل الاجتماعي العربي بالإضافة إلى مبادرة بذور لدعم المشاريع والمبادرات المبتكرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في يونيو من العام الماضي بهدف تسليط الضوء على أهم مبادرات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي من خلال جائزة سنوية تكرم الإبداعات الفردية والمؤسسية في مختلف القطاعات وعبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.

وسيتم من خلال الجائزة تكريم 20 فئة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تضم مختلف المجالات والقطاعات بالإضافة لاختيار سنوي للشخصية الأكثر تأثيرا على شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وسيكون ملتقى المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أول حدث من نوعه يجمع أكثر 100 شخصية نشطة ومؤثرة عربيا على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب وذلك ضمن ملتقيات تفاعلية تعد الأولى من نوعها ويتم فيها التناقش حول أهم القضايا على هذه القنوات والتباحث حول أهم المستجدات فيها.

وسيتم من خلال الملتقى دعوة عدد من الشخصيات العالمية ذات التأثير على هذه القنوات للإطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة من خبرتها في هذا المجال.

وسيتم خلال منتدى رواد التواصل الاجتماعي العرب تخصيص سلسلة من الجلسات التي تضم أهم الشخصيات الفاعلة على قنوات التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا ومن مختلف القطاعات والمجالات للحديث عن تجاربهم وخبراتهم في مجال التواصل الاجتماعي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والمستجدات على هذه القنوات.

وسيعمل تقرير التواصل الاجتماعي العربي على تقديم نظرة شاملة عن واقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وذلك من خلال رصد كافة توجهات مشهد التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتقديم نظرة مفصلة عن استخدام قنوات التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية.

وسيعمل منتدى رواد التواصل الاجتماعي العرب على دعم المشاريع والمبادرات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مبادرة " بذور " التي ستوفر منصة فريدة تجمع حاضنات الأعمال ومؤسسات دعم المشاريع الجديدة مع رواد الأعمال الشباب أصحاب المشاريع والأفكارة الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم عرض هذه المشاريع خلال المنتدى بحضور القائمين على هذه الحاضنات واختيار عدد من هذه المبادرات والمشاريع لتقديم الدعم المادي لها.