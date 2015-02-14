صراع القبائل يشتعل على المقعد الوحيد لدائرة «سفاجا والقصير ومرسى علم»

تشهد الدائرة الانتخابية الجديدة، بمحافظة البحر الأحمر، التي تضم مدن «سفاجا والقصير ومرسى علم» صراعًا ساخنًا، بعد أن اتفق أعضاء حملة «لا لتقسيم البحر الأحمر» على تأييد المرشح أبوالحسن عشري، وإطلاق حملة على «فيس بوك» بعنوان «واحد شبهننا ومننا» لضمان فوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة.

بدأت تحركات مرشحي الدائرة بعدة زيارات لشيوخ وشباب القبائل، حيث التقى جمال السليك، مرشح عن حزب «مستقبل وطن»، والمرشحون ناصر حسن وعلي بغدادي وعلي أبوسعدة ومحمد عبدالعزيز، بشيوخ القبائل من أبناء قفط والكلاحين والقلعة والظافرية والشيخية والأشراف والعبابدة والبراهمة والقصرية.

وفي مدينتي سفاجا والقصير، يتنافس عبدالباسط قوطة، النائب السابق، مع محمد أبوالوفا، مدير منطقة آثار البحر الأحمر، واللواء محمد مقيشط، عن حزب «المصريين الأحرار»، ورمضان أبو رامي، «مستقل»، وخلت الدائرة من ترشيح أي أصوات نسائية مرشحات ومن المرشحين الأقباط.