أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

صراع القبائل يشتعل على المقعد الوحيد لدائرة «سفاجا والقصير ومرسى علم»

  • مصر
  • 15
Google+ Print

تشهد الدائرة الانتخابية الجديدة، بمحافظة البحر الأحمر، التي تضم مدن «سفاجا والقصير ومرسى علم» صراعًا ساخنًا، بعد أن اتفق أعضاء حملة «لا لتقسيم البحر الأحمر» على تأييد المرشح أبوالحسن عشري، وإطلاق حملة على «فيس بوك» بعنوان «واحد شبهننا ومننا» لضمان فوزه بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة.

بدأت تحركات مرشحي الدائرة بعدة زيارات لشيوخ وشباب القبائل، حيث التقى جمال السليك، مرشح عن حزب «مستقبل وطن»، والمرشحون ناصر حسن وعلي بغدادي وعلي أبوسعدة ومحمد عبدالعزيز، بشيوخ القبائل من أبناء قفط والكلاحين والقلعة والظافرية والشيخية والأشراف والعبابدة والبراهمة والقصرية.

وفي مدينتي سفاجا والقصير، يتنافس عبدالباسط قوطة، النائب السابق، مع محمد أبوالوفا، مدير منطقة آثار البحر الأحمر، واللواء محمد مقيشط، عن حزب «المصريين الأحرار»، ورمضان أبو رامي، «مستقل»، وخلت الدائرة من ترشيح أي أصوات نسائية مرشحات ومن المرشحين الأقباط.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية