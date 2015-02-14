أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مصادر: الأمن يجهض محاولات الألتراس لارتكاب أعمال عنف في محيط الزمالك

  • مصر
  • 19
Google+ Print

كشفت مصادر مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، السبت، عن تفاصيل إجهاض قوات الأمن، لمحاولة تجمع لمجموعات الألتراس بميدان سفنكس بالمهندسين، لارتكاب أعمال عنف، في محيط نادي الزمالك، تنديداً بأحداث الدفاع الجوي، التي وقعت الأحد الماضي.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن قوات الأمن المكلفة بالتصدي لشغب عناصر جماعة الإخوان، تمكنت بالتنسيق مع مباحث الجيزة، من ضبط 12 ينتمون لمجموعة «ألتراس نهضاوي»، بمنطقة أبوالنمرس، أثناء توجههم، إلى منطقة سفنكس، لتنظيم مسيرات، وافتعال أعمال شغب، بالتنسيق مع روابط الألتراس من بينها أعضاء رابطة ألتراس وايت نايتس.

وأشارت المصادر إلى أن مباحث قسم شرطة أبوالنمرس، برئاسة العميد محمد أبوالفتوح، رئيس قطاع مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد عليان، رئيس مباحث القسم، والنقيب إبراهيم حامد معاون مباحث القسم، ألقت القبض على المتهمين، في كمين أمني، بطريق المريوطية، أثناء قدومهم من منطقة البدرشين إلى مناطق سفنكس لتنظيم تظاهرة كبيرة، في محيط نادي الزمالك.

وتبين من التحريات أن المتهمين ينتمون لمجموعة «ألتراس نهضاوي»، و«ألتراس السياسي»، وضبطت أجهزة الأمن بحوزتهم «تي شيرتات»، مدونا عليها شعارات المجموعة، و«لافتات» تسيء للقوات المسلحة والشرطة، ورئيس نادي الزمالك، وشماريخ وألعاب نارية.

وكشفت التحريات أن المتهمين خططوا لارتكاب أعمال عنف، في ميدان سفنكس، ومحيط نادي الزمالك، بالتنسيق مع روابط الألتراس، وأن خط سيرهم كان متجها للانضمام إلى مجموعة أخرى، بجوار مسجد السنية بمنطقة ناهيا، ثم التوجه إلى مناطق ميت عقبة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين ينتمون لعناصر جماعة الإخوان، وأن قياديا إخوانيا بارزا بمنطقة البدرشين يمول مجموعة ألتراس نهضاوي، لارتكاب أعمال عنف، عن طريق توفير وسائل مواصلات، تقلهم من الطرق الخلفية بشبرامنت والمريوطية، إلى مناطق سفنكس، مقابل 50 جنيها للفرد الواحد.

وقالت التحريات إنه جرى تحديد هوية المتهم الرئيسي، وكثفت أجهزة الأمن جهودها لضبطه.

في الوقت نفسه عززت أجهزة الأمن من تواجدها في ميدان سفنكس وشارعي جامعة الدول العربية ومحور أحمد عرابي، تزامناً مع ورود معلومات بتجمهر الألتراس، في محيط النادي.

وحررت مباحث جنوب الجيزة محاضر بوقائع الضبط، وأخطرت اللواء محمود فاروق، مدير المباحث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها