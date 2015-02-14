مصادر: الأمن يجهض محاولات الألتراس لارتكاب أعمال عنف في محيط الزمالك

كشفت مصادر مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، السبت، عن تفاصيل إجهاض قوات الأمن، لمحاولة تجمع لمجموعات الألتراس بميدان سفنكس بالمهندسين، لارتكاب أعمال عنف، في محيط نادي الزمالك، تنديداً بأحداث ستاد الدفاع الجوي، التي وقعت الأحد الماضي.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن قوات الأمن المكلفة بالتصدي لشغب عناصر جماعة الإخوان، تمكنت بالتنسيق مع مباحث الجيزة، من ضبط 12 ينتمون لمجموعة «ألتراس نهضاوي»، بمنطقة أبوالنمرس، أثناء توجههم، إلى منطقة سفنكس، لتنظيم مسيرات، وافتعال أعمال شغب، بالتنسيق مع روابط الألتراس من بينها أعضاء رابطة ألتراس وايت نايتس.

وأشارت المصادر إلى أن مباحث قسم شرطة أبوالنمرس، برئاسة العميد محمد أبوالفتوح، رئيس قطاع مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد عليان، رئيس مباحث القسم، والنقيب إبراهيم حامد معاون مباحث القسم، ألقت القبض على المتهمين، في كمين أمني، بطريق المريوطية، أثناء قدومهم من منطقة البدرشين إلى مناطق سفنكس لتنظيم تظاهرة كبيرة، في محيط نادي الزمالك.

وتبين من التحريات أن المتهمين ينتمون لمجموعة «ألتراس نهضاوي»، و«ألتراس مصر السياسي»، وضبطت أجهزة الأمن بحوزتهم «تي شيرتات»، مدونا عليها شعارات المجموعة، و«لافتات» تسيء للقوات المسلحة والشرطة، ورئيس نادي الزمالك، وشماريخ وألعاب نارية.

وكشفت التحريات أن المتهمين خططوا لارتكاب أعمال عنف، في ميدان سفنكس، ومحيط نادي الزمالك، بالتنسيق مع روابط الألتراس، وأن خط سيرهم كان متجها للانضمام إلى مجموعة أخرى، بجوار مسجد السنية بمنطقة ناهيا، ثم التوجه إلى مناطق ميت عقبة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين ينتمون لعناصر جماعة الإخوان، وأن قياديا إخوانيا بارزا بمنطقة البدرشين يمول مجموعة ألتراس نهضاوي، لارتكاب أعمال عنف، عن طريق توفير وسائل مواصلات، تقلهم من الطرق الخلفية بشبرامنت والمريوطية، إلى مناطق سفنكس، مقابل 50 جنيها للفرد الواحد.

وقالت التحريات إنه جرى تحديد هوية المتهم الرئيسي، وكثفت أجهزة الأمن جهودها لضبطه.

في الوقت نفسه عززت أجهزة الأمن من تواجدها في ميدان سفنكس وشارعي جامعة الدول العربية ومحور أحمد عرابي، تزامناً مع ورود معلومات بتجمهر الألتراس، في محيط النادي.

وحررت مباحث جنوب الجيزة محاضر بوقائع الضبط، وأخطرت اللواء محمود فاروق، مدير المباحث، وتولت النيابة العامة التحقيق.