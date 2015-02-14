«فوربس»: تراجع علاقات القاهرة وواشنطن خلق فرصة لـ«بوتين» لفرض مصالحه

رأت مجلة «فوربس» الأمريكية أن تراجع العلاقات المصرية الأمريكية خلق فرصة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتدخل وفرض مصالحه الوطنية في مصر.

وقالت المجلة، في تقريرها الجمعة، إن العلاقات الروسية المصرية بدأت تتحسن مع انخفاض مستوى العلاقات المصرية الأمريكية، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

وأشارت المجلة إلى توقيع بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اتفاق مبدئي معا لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، بعد زيارة رئيس الكرملين إلى القاهرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تقارير متعددة، في نوفمبر الماضي، حول موافقة شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية على مساعدة إيران في بناء عدة مفاعلات نووية، بما في ذلك المفاعلات في محطة «بوشهر» للطاقة النووية الإيرانية-الروسية الصنع، حسب قول المجلة.

واعتبرت المجلة أن القلق يتزايد داخل القاهرة مع وجود تصور بشأن تعامل الولايات المتحدة مع جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أن القاهرة تشعر أنها «مهجورة في حربها ضد الإرهابيين»، ولا سيما في سيناء، التي وصفتها بأنها بؤرة التطرف وعدم الاستقرار.

وذكرت المجلة أن واشنطن تأخرت في إرسال شحنات الأسلحة إلى مصر، وحجبت جزء من المساعدات العسكرية، وأوقفت الحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.

وتابعت المجلة: «بوتين والسيسي يتفقان على عدد من القضايا، وبالتأكيد بوتين يفضل رؤية حكومة علمانية في مصر، وخلافا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أيد بوتين بحماس ترشح السيسي للرئاسة المصرية.. فضلا عن تصنيف المحكمة العليا في روسيا لجماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية في فبراير عام 2003».

واعتبرت المجلة أن زيارة بوتين إلى القاهرة وفرت «فرصة سياسية لبوتين كي يُظهر للغرب، أنه ليس معزولا»، مضيفة أن عدد الاتفاقيات التي عقدها بالقاهرة تدعم هذا الإدعاء بقوة، حتى لو كانت أولية.

وأوضحت المجلة أن الأوضاع الاقتصادية في كل من روسيا ومصر لا تزال راكدة، فموسكو تعاني من انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية، كما تكافح مصر أيضا بسبب المعارضة العنيفة والتهديدات الإرهابية والفقر والبطالة، قائلة إنه «من غير المرجح أن يقدم بوتين أي شيء للسيسي مجانا»، حتى صفقة الأسلحة العسكرية لم يتم الانتهاء منها بعد، وربما يرجع الأمر إلى عدم قدرة مصر على تمويلها، حسب قول المجلة.