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تأجيل اعتبار «حماس» جماعة إرهابية لـ22 فبراير

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أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، السبت، الدعوى التي أقامها أشرف سعيد إبراهيم، المحامي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني، والتى يطالب فيها باعتبار حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، جماعة إرهابية، وذلك لـ«ثبوت تورطها في العملية الإرهابية التي راح ضحيتها أطهر جنود وضباطها من القوات المسلحة والداخلية»،- حسبما جاء في الدعوى- لجلسة 22 فبراير الجاري، للاطلاع على المستندات.

وأقام أشرف سعيد، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، لثبوت تورطها في العملية الجبانة التي راح ضحيتها أطهر جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والداخلية.

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