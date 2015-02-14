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ننشر تقرير الطب الشرعى عن استشهاد نقيب الأمن المركزى بعين شمس

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ننشر تقرير الطب الشرعى عن استشهاد نقيب الأمن المركزى بعين شمس ننشر تقرير الطب الشرعى عن استشهاد نقيب الأمن المركزى بعين شمس

الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي

أعلن الدكتور هشام عبد الحميد  المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، عن إنتهاء تقرير تشريح جثمان النقيب مصطفى أحمد فؤاد شميس، الذى استشهد أمس الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة عين شمس.

وأوضح عبدالحميد ، مساء السبت، أنه بعد تشريح جثمانه تبين وفاته نتيجة إصابته ب اثنين من رومان البلى، الأولى اخترقت يسار الرأس، وأحدثت كسورا بعظام الجمجمة، ثم أحدثت تهتكا بالمخ ونزيف داخلى أدى الى وفاته فى الحال.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، أن رمان البلى الثانية، اخترقت الفخذ الأيسر، وأحدثت تهتكا شديدا بالعضلات والجلد، ثم أحدث ذلك كسورا بمنطقة الحوض

وأشار الى أنه تم عمل التقرير المبدئى لوفاته وتم تسليمه للنيابة العامة، التى ستتولى التحقيق فى الأسباب الجنائية

كان قد استشهد صباح أمس الجمعة، النقيب مصطفى أحمد فؤاد شميس، “من قوة قطاع الأمن المركزى” بعد استشهاده  ​إثر إصابته بإصابات بالغة بعد انفجار عبوة ناسفة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، وتم نقله إلى المستشفى فى محاولةٍ لإسعافه إلا أنه استشهد متأثراً بإصابته.

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