محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير ورفع كفاءة مشروع نقل وتوزيع البوتاجاز

عقد اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية اجتماعا مع أعضاء مجلس ادارة مشروع نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالمحافظة بحضور المهندس ابوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك لبحث ومناقشة برامج خطة تطوير ورفع كفاءة مشروع نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالاسماعيلية وتوابعها.

وخلال الاجتماع استعرض طارق شكرى رئيس لجنة ادارة المشروع عددا من الموضوعات والمشكلات المتعلقة بسير العمل بالمشروع وعرض الحلول والمقترحات اللازمة لتذليل كافة المعوقات التى تعترض سير العمل بالمشروع.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها لن تألوا جهدا فى تقديم الدعم والمساندة للمشروع والعمل على رفع كفاءته وتطوير وسائل النقل والشاحنات وعربات التوزيع حتى يتسنى رفع مستوى تأدية الخدمة والعمل على توصيل اسطوانات البوتاجاز لجميع المناطق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأشار المحافظ إلى انه يجرى حاليا دراسة اقامة مصنع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بالاسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والهيئات والجهات المعنية.