“حماة الوطن “يستنكر صمت العالم على الإرهاب في ليبيا ويشيد بقرار إجلاء المصريين

استنكر حزب “حماة الوطن “برئاسة الفريق جلال الهريدي ،الصمت المطبق من المجتمع الدولي تجاه تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا والدول الداعمة له وقال “الهريدي “يوما بعد يوم يظهر الإرهاب الأسود بأذرعه العديدة المدعومة فتارة يقصف عشوائياً وتارة يختطف الأبرياء وكان أخرها الإنباء التي ترددت عن اختطاف 21 مصريا في مدينة سرت الليبية .

واصدر اللواء فؤاد عرفة المتحدث الرسمي باسم حزب “حماة الوطن “بيان اليوم “السبت “جاء فيه ،أن استهداف المصريين في ليبيا من قبل الإرهابيين الخونة يهدف الي زعزعة الأمن المصري وخلق مناخ من عدم الاستقرار داخل الدولة المصرية ،فهم يدركون قوة ومكانه مصر ،ولذلك يريدون إحراج القيادة السياسية التي تسير بخطي ثابتة نحو الاستقرار ،وعلي المسئولين المصريين أن يدركوا حجم هذه المخططات .

> وأضاف البيان أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء المصريين من ليبيا بطريقة عاجلة هو قرار حكيم وعلي المصريين في ليبيا التعاون في هذا الشأن حتى يعودوا إلي الوطن سالمين .

> وقال البيان أن دماء المصريين غالية فهم أبناء مصر سوء أقباط أو مسلمين فالكل واحد نحن في النهاية مصريين ودمائنا غالية .

> طالب البيان الدولة المصرية بسرعة التحرك تجاه ما يحدث في الأراضي الليبية فأبناء مصر الأبرياء خرجوا بحثا عن رزق حلال فكان مصيرهم السقوط في أيدي الإرهاب الفاجر ،حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء .