Wish List: اختياراتنا من عروض الكوتور لحفل الأوسكار المقبل

تبحث النجمات عن الإطلالات المناسبة لأكبر حدث سينمائي في العالم بين مجموعات الكوتور والأزياء الراقية لأشهر مصممي الأزياء، وبما أن أسبوع الموضة الباريسي لربيع وصيف 2015 قد انتهى منذ فترة بسيطة توقعنا خلالها ظهور بعض التصاميم المميزة منها على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار المقبل الذي ستبدأ فعالياته يوم الأحد 22 فبراير، فقد جمعنا لك توقعاتنا في هذا الموضوع لتشاركينا برأيك فيها.

المصممون اللبنانيون هم الخيار الأول للعديد من النجمات على السجادة الحمراء، واخترنا من مجموعة المصمم زهير مراد فساتين بيضاء رائعة تميز أحدها برداء طويل أضفى عليه لمسة درامية جميلة، ومن مجموعة المصمم إيلي صعب اخترنا ألواناً منعشة وجذابة لتضيء ليلة الأوسكار.

كما امتلأت مجموعة Ralph & Russo ومجموعة Giambattista Valli بفساتين ساحرة ومناسبة لإطلالات أجمل النجمات على السجادة الحمراء بتصاميمها الأنثوية وألوانها الناعمة، واخترنا منها عدة فساتين رائعة ستكون الأجمل في الحفل، ومن مجموعة Valentino اخترنا أجمل الفساتين المميزة، منها: الفستان الأسود بتصميمه الجميل الذي افتتح آخر عروض الدار في باريس، والفستان الكحلي الملكي المزين بخيوط ذهبية بطريقة جميلة.

شاهدي معنا أجمل فساتين الكوتور التي نتمنى ظهورها في حفل الأوسكار المقبل في يوم 22 فبراير، وأخبرينا برأيك.

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