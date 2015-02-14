تعرّفي بالصور إلى إطلالات بطلة أجرأ فيلم في تاريخ السينما!

بدأت العروض الأولى للفيلم الذي يعتبر الأكثر جرأة حتى الآن في تاريخ السينما، والذي يحتوي على أكثر من 20 دقيقة من المشاهد الساخنة، والمأخوذ عن الرواية الشهيرة Fifty Shades of Grey لكاتبتها EL James. كما أنّ الافتتاح الرسمي لفيلم "خمسون درجة من الرمادي " يوافق يوم الحب في 14 فبراير الجاري. وبطلة الفيلم هي الممثلة الشابة Dakota Johnson ذات الملامح البريئة والطفولية، التي أطلّت في الفترة الأخيرة بالعديد من الإطلالات المميزة وتنافست دور الأزياء العالمية على إلباسها من تصاميمها. فهل كانت هذه الإطلالات بجرأة الفيلم؟

أحدث إطلالتين لـ Dakota كانت جريئة بالفعل. إحداهما كانت عبارة عن فستان أبيض من Saint Laurent، اختارته للعرض الأول في لندن، وتصميمه مفتوح من الأمام، على شكل حرف "V"، وظهره مكشوف أيضاً. والإطلالة التي سبقتها كانت في مهرجان برلين ، وهي عبارة عن فستان أسود أيضاً مكشوف من الأمام، اختارته من Dior، وتصميمه يشبه السترة من الأعلى. وفي حفل الـ Golden Globes الذي أُقيم الشهر الماضي، كانت إطلالتها من الأجمل، ومن الأكثر تميزاً، بالفستان الفضي البرّاق الرائع، الذي اختارته من Chanel. وقد رأيناها سابقاً في تصاميم ناعمة وأنثوية من: Gucci، Jason Wu، Calvin Klein، Diane von Furstenberg وغيرها...

مهما كانت إطلالات Dakota جريئة، فهي بالتأكيد لن تتغلب على جرأة الفيلم المثير للجدل، والمتوقع أن يكون الأكثر مشاهدة خلال هذا العام.

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