النجوم فى «عيد الحب» : منى لحلمى «أنت عمودى الفقرى» ويوسف يرسل لنيكول «قلب من الثلج»

كتبت: نانيس البيلى

«عيد الحب» أو «يوم القديس فلانتين»… مناسبة يحتفل بها العشاق والأحبة فى العالم فى 14 فبراير من كل عام ويتبادلون فيها الهدايا التى يكسوها اللون الأحمر فى إشارة إلى “القلب” الذى يرمز إلى الحب كما يتبادلون الكلمات الرومانسية والرقيقة التى تعبر عن حبهم، واحتفل عدد من نجوم الفن والغناء فى العالم العربى بهذه المناسبة سواء مع شريك حياتهم أو مع جمهورهم، وشاركوا جمهورهم وعشاقهم بصور لهذه المناسبة، فتبادل الثنائى الشهير يوسف الخال ونيكول سابا كلمات الحب بينهم، ولم تبخل منى ذكى بالتعبير عن حبها لزوجها الفنان أحمد حلمى ووصفته بأنه “عمودها الفقرى”، فيما احتفلت لاميتا فرنجية بالفلانتين مع زوجها على طريقتهما الخاصة.

يوسف الخال عن نيكول سابا: «هى الحب».. ويرسل لها “قلب من الثلج”

عبر الفنان اللبنانى يوسف الخال عن حبه لزوجته الفنانة نيكول سابا بطريقة مميزة وغير تقليدية، فقام بتصميم قلب من الثلج على سيارته الخاصة وأرسل صورته لزوجته على صفحتها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأرفق الصورة بكلمات رقيقة حيث كتب قائلاً «بمناسبة عيد الحب.. بهدي هالقالب من الثلج من قلب العاصفة لرفيقة عمري زوجتي اللي هيي الحب.. هوي صحيح من ثلج بس بيحرُق..».

من جانبها عبرت النجمة اللبنانية عن إعجابها بمعايدة زوجها، وردت عليه بتغريدة آخرى قائلة: « يا عيونها لرفيقة عُمْرَك..انت الحبّ كلّو..»، وأرفقتها بصورة لقلب أحمر كتب عليه باللغة الإنجليزية “انت الحب” مع حرفى “y – n” تتوسطهما وردة حمراء.

منى ذكى لحلمى: «أنت عمودى الفقرى»

وعبرت النجمة منى ذكى عن حبها لزوجها الفنان أحمد حلمى وكتبت له كلمات رقيقة فى عيد الحب عبر حسابها بموقع “تويتر”، حيث قالت: «إلى حبيبي .. أنت عمودي الفقري ، لا توجد كلمات كي أعبر عن مشاعري تجاهك»، وأبدت النجمة تخوفها من المرض الذى أصيبت به منذ عدة شهور مشيرة إلى أنه يعكر صفو احتفالها بعيد الحب فتابعت: «but I know I still get butterflies in my tummy».

ورزق الثنائى الشهير بابنهما الثانى “سليم” منذ عدة أشهر، حيث ولد بأمريكا خلال خضوع حلمى للعلاج حيث رافقته زوجته، ولهما ابنة آخرى تدعى “لى لى”.

لاميتا فرنجية فى سهرة رومانسية مع زوجها: «أنت تجعلنى أشعر أننى رائعة كل يوم»

احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال فريدى مخرز على طريقتهما الخاصة، وأمضيا معًا سهرة رومانسية ليلة عيد الحب، وشاركت لاميتا جمهورها بصورة تجمعها بزوجها فريدى، وكتبت قائلة “Happy valentine’s evening” و«أنت تجعلنى أشعر أننى رائعة كل يوم».

وكانت لاميتا قد نشرت صور هدية زوجها وكارت معايدة لها فى عيد الحب، كتب فريدى فى الكارت كلامات تعبر عن حبه لها وقال: «3 أشهر مرت على حياتنا الجديدة …. أسعد من أى وقت مضى … أحبك ياحياتى .. فريدى».

أصالة تعايد جمهورها فى عيد الحب:

وعايدت النجمة السورية أصالة نصرى جمهورها وعشاقها فى عيد الحب وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى: «عيد حب سعيد علينا جميعاً وعلي كل اللي بنحبهم».

زوج أحلام فى عيد ميلادها: «عيد الحب أتى بعد ولادتك بيوم»

وفى عيد ميلاد نجمة الخليج الأولى، الفنانة الإماراتية أحلام، والذى يأتى قبل عيدالحب بيوم واحد فى 13 فبراير، عايدها زوجها مبارك الهاجرى، بطل الراليات القطرى، بكلمات رقيقة ورومانسية ووصفها بأنها هى الحب بالنسبة له وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى قائلاً: «حبيبتي اعذريني لا أعرف أن أكتب ما بداخل قلبي ولكن أحب أن أقول لك أن عيد الحب أتى بعد ولادتك بيوم من قدومك على هذه الدنيا … فشكراً لك يا حبيبتي … كل عام وإنتي الحب».