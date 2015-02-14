محمد فهمي صحفي «الجزيرة» يعتزم مقابلة السيسي: للحصول على حريتي

اتهم الصحفي محمد فهمي، مدير مكتب قناة «الجزيرة» الناطقة باللغة الإنجليزية، الحكومة الكندية، بعدم بذل أي مجهود أو ضغط لإطلاق سراحه ونقله إلى كندا، خاصة بعد إقراره التنازل عن جنسيته المصرية، ليتسنى له السفر خارج البلاد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت».

وانتقد فهمي في حوار مع الكاتب البريطاني، روبرت فيسك، نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، ما وصفه ببطء كندا في التعامل مع قضيته كمواطن يحمل جنسيتها، محملا قناة «الجزيرة» مسؤولية «الإهمال الملحمي» بخصوص قضيته.

ومن داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة التي تم فيها القبض على فهمي وزميليه في شهر ديسمبر عام 2013، رأى فهمي أن الحكومة الكندية «فشلت في نقله إلى مطار القاهرة ووضعه في رحلة إلى تورنتو بمجرد خروجه من السجن».

وندد فهمي بموقف قناة «الجزيرة» التي وكلت، حسب وصفه، أسوأ طاقم محامين مصريين للدفاع عنه وزميليه، كما انتقد عدم تواجدها لدفع نقود الكفالة، قائلا إنه لولا شقيقه لأمضى يومين في السجن لتحضير المبلغ المقدر بـ250 ألف جنيه.

واعتبر فهمي هذا الاسترخاء من قبل الحكومة الكندية ربما يعود سببه إلى حمله لجنسية أخرى وهي المصرية، والتي تخلى عنها من أجل الخروج من السجن والانتقال إلى كندا، لكنه عاد وانتقد الحكومة الكندية التي لم تفعل أي شيء حتى الآن لإدراج اسمه ضمن قائمة المسافرين إلى كندا.

وقارن فهمي بين ضغوطات رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، لإطلاق سراح الصحفي الأسترالي، بيتر جريستي، الذي أُطلق سراحه وعاد إلى بلاده قبل أسبوعين، وبين رئيس الوزراء الكندي ستيفين هاربر، الذي لم تقم حكومته بالكثير من أجل إنقاذه مصيره من السجن.

وقال فهمي إن الوزير الأسترالي تصرف بشكل حاسم لإصلاح وضع جريستي، مضيفا أن هاربر لم يسعَ إلى تأمين عملية إطلاق سراحه.

وأكد فهمي أنه قرر مقابلة وزراء مصريين، وأضاف: «حتى إذا وصل الأمر إلى زيارة مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي سعيا إلى الحصول على حريتي خارج البلاد».

وتابع فهمي: «الوضع غير مقبول.. فأنا أذهب صباح كل يوم لتوقيع اسمي في مركز للشرطة بالقرب من بيتي، الأمر مثل الإفراج المشروط».

ومضى يقول: «لماذا لم يتحدث هاربر مع السيسي؟ فقد تحدث توني أبوت مع السيسي 3 مرات لتأمين سفر جريستي خارج البلاد».

ووصف فهمي المدة التي قضاها في السجن مع زميليه بيتر والصحفي المصري محمد باهر بأنها «400 يوم من تصفية حسابات جيوسياسية مثل أحجار الشطرنج».

وعن الفترة التي قضاها في السجن، قال فهمي: «أصعب شيء هو أن تكون رجلا بريئا وراء القضبان، خاصة مع وجود ناس لا يدركون أنك مجرد صحفي بريء، وأن وجودك في السجن هو انتهاك لك».

واختتم فهمي حواره: «نحن ندفع ثمن المعارك السياسية بين الائتلافين، القطريين والأتراك من جهة وبين المصريين والسعوديين والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى.