مصدر بـ«صحة سوهاج»: 5 مرشحين محتملين بالمحافظة استبعدوا لتعاطيهم المخدرات

قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بسوهاج إنه تم استبعاد 5 مرشحين من بين من تقدموا بأوراقهم للترشح لمجلس النواب 2015 بالمحافظة بعدما أثبتت التحاليل الطبية تعاطيهم للمخدرات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المرشحين الذين تم استبعادهم سافروا للقاهرة لتقديم تظلمات في اللجنة العليا للانتخابات على نتيجة التحاليل.

وفي سياق متصل، قال المستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس محكمة سوهاج الجزئية، إنه من اليوم سوف يكون التقدم للترشح لمجلس نواب 2015 بأصل نتيجة الكشف الطبي، وليس بإخطار من المستشفى التي أجرى بها المرشح المحتمل الكشف، وأضاف أن عدد من تقدموا بتقديم أوراقهم للترشح حتي الآن بلغ 173 مرشحًا.