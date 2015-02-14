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بلير: بحثت مع شكري الحاجة لتحقيق تقدم في عملية السلام بالشرق الأوسط

  • مصر
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قال توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط، السبت، إنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكري، عملية السلام في الشرق الأوسط، والحاجة لتحقيق تقدم في هذا الصدد.

وأشار في تصريحات عقب مباحثاته مع وزير الخارجية بالقاهرة، إلى أنهما تناولا أيضا الوضع بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في غزة، والحاجة لتحسين معيشتهم في ظل الظروف التي يعيشون فيها.

كما تناول اللقاء آخر تطورات الوضع في المنطقة وسبل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ودفع عملية السلام، بالإضافة إلى مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط.

كان «بلير» قد وصل إلى القاهرة الجمعة في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين المصريين.

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