زهور على قبر «شهيدة الورد» شيماء الصباغ في عيد الحب

قام عدد من أصدقاء الناشطة الراحلة شيماء الصباغ بوضع عدد من أكاليل الزهور والورود الحمراء على قبر الراحلة بمناسبة عيد الحب.

وقال عدد من أصدقائها، إنهم أبدًا لن ينسوها، وكتب بعضهم على صفحات التواصل الاجتماعي: «لو فاكرين إننا حننساها تبقوا واهمين»، بينما قال البعض الآخر إن الراحلة «إذا كانت على قيد الحياة لذهبت هي بالورود إلى قبور الشهداء، وقد ذهبت هي تقدم للشهداء وردة».

واستشهدت شيماء الصباغ، القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، في 24 يناير الماضي خلال مشاركتها في مسيرة من أعضاء الحزب، لوضع الزهور بميدان التحرير في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير تخليدًا لذكرى الشهداء، وفرقت الشرطة المسيرة بالقوة.