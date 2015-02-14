تفاصيل حرق الإخوان نقطة مرور في فيصل

أوضح اللواء مجدي عز الدين، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تفاصيل قيام عناصر من جماعة الإخوان، بإشعال النيران في غرفة بشارع فيصل بمنطقة المشابك، مساء الجمعة.

وقال عز الدين، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن عناصر الإخوان، هاجموا غرفتين متجاورتين تقعان بالمأوى الأوسط، بشارع فيصل بمنطقة المشابك، كان من المقرر قيام الحي، بتشيطبهما وتسليمهما إلى إدارة مرور الجيزة لاستخدمهما كنقطة مرور، وهو ما لم يحدث، باستخدام زجاجات المولوتوف، مساء الجمعة.

وأضاف عز الدين «هذه العناصر قامت بتصوير أنفسهم أمام النيران، في واقعة مكررة من عناصر التنظيم، وأبواب الغرفة مغلقة بالطوب، ولم تقع أية خسائر جراء الحريق المحدود».

ونفت مصادر مسؤولة بمطافئ الجيزة، انتقال سيارات إطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت في غرفة مبنية بالطوب بالجزيرة الوسطى في أول شارع فيصل، مؤكدة على عدم تلقي أجهزة الحماية المدنية إخطاراً بالحريق.

في الوقت نفسه، أعلنت حركة المقاومة الشعبية التابعة لتنظيم الإخوان، مسؤوليتها عن الحادث، ونشرت صورا للحريق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».