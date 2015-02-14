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محلب: الشباب يعزف عن المشاركة السياسية إن لم يجد من يكلمه بلغته

  • مصر
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قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الشباب يعزف عن المشاركة السياسية إن لم يجد من يكلمه بلغته أو يثق فيه.

وأضاف «محلب»، في حديث لقناة «العربية» إن قانون التظاهر هو لتنظيم الأمر وهو موجود في أي بلد في العالم، «وإلا كل الأمور الحياتية ستتوقف».

وأوضح أنه كان هناك انتقادات لبعض الأمور ودار النقاش حول إذا ما كان الوقت يسمح بتعديل القانون أم عليه أن يستمر في هذه المرحلة، واستقر الأمر على استمراره، فيما لم يغلق الباب أمام تعديل القانون لاحقًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى المحبوسين، قائلًا إن عدد كبير من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي تم الإفراج عنهم، وهناك كشوف آخرى يتم مراجعتها، فيما أوضح أنه «لو في عمل جنائي هنا لا يمكن للحكومة أن تتدخل»، مبررًا ذلك بضرورة الفصل بين السلطات.

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