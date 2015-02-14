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«النور» يستهل دعايته في الواحات بتوزيع البطاطين

  • مصر
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بدأ حزب النور في الوادى الجديد دعايته المبكرة للانتخابات البرلمانية، بتوزيع جمعية الفرقان التابعة للدعوة السلفية، البطاطين والملابس على المحتاجين والفقراء بقرى مركز الخارجة، وتسجيل بيانات المواطنين المستفيدين.

وأعلن الحزب عن افتتاح عيادة طبية لتوقيع الكشف الطبى مجانا على غير القادرين بمقر الحزب، وهو ما اعتبره عدد من المواطنين دعاية انتخابية تستغل حاجة المواطنين بالقرى وعجز الأطباء وفقر الخدمات الصحية بمدينة الخارجة.

وقال مؤمن مرعى، أمين حزب النور في الوادى الجديد، إن الحزب اختار كلاً من محمد عبدالحميد وصيفة، وأحمد محمد عيد قرقار، في المقاعد الفردية للدائرة الأولى بمركز الخارجة، ورشح الحزب محمد سيد غزال، من أبناء قرية القصر لمقعد الدائرة الفردي بمركز الداخلة.

وأضاف أنه تم الدفع بالشخصيات المعروفة إعلاميًا ولها شعبية في دوائرها الانتخابية لضمان الفوز بالمقاعد داخل مجلس النواب المقبل.

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