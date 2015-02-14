محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء فرع بيت العائلة المصرية لمناقشة عدد من المشروعات

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية على أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية والشعبية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى كافة محاور التنمية والمساهمة الحقيقية والفعالة بالعمل فى بناء مصر الجديدة.

وأوضح أن الفترة الحالية والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج منا جميعا إلى مضاعفة وتضافر كافة الجهود من أجل تحقيق النماء والرخاء لمصرنا الغالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية مع اعضاء مجلس ادارة فرع بيت العائله المصريه بالاسماعيلية بحضور المهندس ابوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير المساعد وفضيلة الشيخ عبدالرحمن محمود ممثل المنطقة الازهريه والقس يوسف كمال عزيز ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية ونبيل مالك المنسق العام لبيت العائلة والدكتور ابراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية التواصل والتفاعل مع جميع فئات وطوائف الشعب والمجتمع الاسماعيلى للوصول إلى مايحتاجه مواطنى الاسماعيلية من خدمات ومتطلبات والوقوف على حجم المشكلات والقضايا الجماهيرية والعمل على حلها وايجاد الحلول الجذرية والملموسة على الأرض حتى يشعر كل مواطن على ارض المحافظة بالتغيير الحقيقى واستعادة ثقة المواطن فى الحكومة والاجهزة التنفيذية، وأضاف أنه يسعى جاهدًا للم شمل العائلة الاسماعيلاوية ونبذ الفرقة ووحدة الصف من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للجميع .