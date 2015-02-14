«الداخلية» تكشف تفاصيل إحباط محاولة تفجير قسم الشيخ زويد بشمال سيناء

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل إحباط العملية الإرهابية الانتحارية التى استهدفت اقتحام وتفجير قسم شرطة الشريخ زويد بشمال سيناء، صباح اليوم السبت.

قال المتحدث الإعلامى لوزارة الداخلية، اللواء هانى عبداللطيف، إن قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة بالشيخ زويد بشمال سيناء تمكنت فى الساعه السابعة من صباح اليوم السبت الموافق 14 الجارى من إحباط عملية إرهابية إنتحارية تستهدف إقتحام وتفجير قسم شرطة الشيخ زويد باستخدام سيارتين نقل مفخختين محملتين بأغراض منزلية “موبيليا “، حيث تعاملت القوات معهما قبل وصولهما مبنى القسم وتمكنت من تفجيرهما، وأسفر ذلك عن مصرع مستقليهما، وقد أسفرت الموجه الانفجارية عن إصابة ضابط ومجند بشظايا وجروح، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لتحديد هوية الإنتحاريين، وجارى إستكمال الفحص .