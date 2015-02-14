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محاكمة مسئول بالأثار بعد تهديد موظفين بأنه “صاحب نفوذ”

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محاكمة مسئول بالأثار بعد تهديد موظفين بأنه “صاحب نفوذ” محاكمة مسئول بالأثار بعد تهديد موظفين بأنه “صاحب نفوذ”

دار القضاء العالي

وافق المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مسئول بالمجلس الأعلى للأثار للمحاكمة لقيامه بالخوض في أعراض زملائه الرجال والسيدات والإساءة إليهم.

وأكد تقرير الاتهام أن احمد كامل حنفي ـ المشرف على الإدارة المركزية للعهد الأثرية بقطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج على مقتضياتها ’ بأن “خاض” في اعراض بعض الموظفين والموظفات بقطاع المتاحف بالسوء وتحدث عنهم باسلوب والفاظ غير لائقة .

وتبين من التحقيقات أن المتهم أساء لأعضاء و موظفين في النيابة الإدارية للآثار وزعم أنه صاحب نفوذ على النيابة وعلى علاقة بأعضائها و موظفيها ما يضعف الثقة في نزاهتها و ينال من احترامها  كما قام بحمل سلاح ناري بمقر عمله و تهديد رشا محمد عبدالوهاب الموظفة بقطاع المتاحف.

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