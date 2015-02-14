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الحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيهًا ضد 3 متهمين بخرق التظاهر في المنيا

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الحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيهًا ضد 3 متهمين بخرق التظاهر في المنيا الحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيهًا ضد 3 متهمين بخرق التظاهر في المنيا

صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنح بندر المنيا،اليوم السبت، كلًا من، أحمد مختار محمود، وأحمد كمال الدين فاروق، وعاطف إسماعيل سيد، بالسجن لمدة عامين، وغرامة 10 الأف جنيه، و500 جنيه أتعاب محاماة ومصاريف عن كل متهم، بتهم الإنتماء الي جماعة محظورة، وإحداث عنف وشغب، وخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

وكان المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهمين فى شهر نوفمبر الماضى، إلى المحاكمة أمام الجنح، وشمل قرار الإحالة الإنضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب ضد مؤسسات الدولة، وخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

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