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النيابة تقرر حبس المتهم في حادث تفجير ادفو 15 يوما وتأمر بضبط 7 آخرين

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النيابة تقرر حبس المتهم في حادث تفجير ادفو 15 يوما وتأمر بضبط 7 آخرين النيابة تقرر حبس المتهم في حادث تفجير ادفو 15 يوما وتأمر بضبط 7 آخرين

صورة ارشيفية

أمرت النيابة العامة بأسوان بحبس صلاح عبدالحق عبدالكريم (25 عام – مهندس كهرباء شعبة قوى)، مقيم الكروم دائرة مركز أدفو 15 يوم على ذمة التحقيقات، لتورطه في تفجيرات شقة سكنية بأدفو، مع ضبط وإحضار 7 أخرين اعترف عليهم في التحقيقات.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم في شقة سكنية بالقرب من مركز شرطة آدفو، وأسفر عن تهدم بعض الجدران بداخلها ومصرع أحد الأشخاص.

وانتقل رئيس مباحث مديرية أمن أسوان العميد خادل الشاذلى إلى موقع الحدث، وتبين أن الأنفجار في شركة “هاي تك” لصيانة أجهزة الحاسب الالي، والكائنة
> بالدور الثاني علوي بالعقار رقم (49) ملك سيد حسين حسن، والمستأجرة لـ محمود ربيع على حسين (28 سنة- مهندس كهرباء)، ومقيم شارع الجيش – بندر ادفو، لقي مصرعه في الأنفجار، وشريكه صلاح عبد الحق عبد الكريم (25 عام -مهندس كهرباء)، مقيم الكروم دائر المركز وتم ضبطه

وتحرر المحضر رقم 1588 إداري مركز ادفو لسنة 2015م وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

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