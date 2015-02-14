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شكري يستقبل مبعوث أمين عام الجامعة العربية إلى ليبيا

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شكري يستقبل مبعوث أمين عام الجامعة العربية إلى ليبيا شكري يستقبل مبعوث أمين عام الجامعة العربية إلى ليبيا

شكري يستقبل مبعوث أمين عام الجامعة العربية الي ليبيا

التقي سامح شكري وزير الخارجية بناصر القدوة مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية الي ليبيا صباح اليوم ١٤ فبراير.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن اللقاء تركز علي تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والموقف بالنسبة للمختطفين المصريين هناك والاتصالات الجارية علي مختلف المستويات مع الأطراف الليبية والأطراف الاقليمية والدولية لاستجلاء الموقف بالنسبة لوضعهم ومصيرهم،  بما في ذلك الاتصالات الاخيرة التي أجراها الوزير شكري مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمبعوث الأممي لليبيا، فضلا عن الاتصالات الجارية في إطار المحافل الاقليمية والدولية ودور الجامعة العربية في هذا السياق.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري تناول خلال استقباله لمبعوث الأمين العام الأفكار المطروحة والجهود المبذولة علي المستوي الإقليمي والدولي للخروج  من المأزق الراهن السياسي والأمني في ليبيا.

من جانب آخر، تواصل خلية الأزمة اجتماعاتها و اتصالاتها مع الأطراف الليبية الرسمية والشعبية  علي مدار الساعة في إطار متابعة قضية المختطفين واستجلاء موقفهم.

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