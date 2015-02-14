وصول مسئولي الملف الإنمائى بالأمم المتحدة لإحتفالية مستشفى 57357لمكافحة السرطان‎

وصل ، مسئولى البرنامج الأنمائى بالأمم المتحدة لمقر مستشفى 57357 لحضور إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة السرطان.وشهدت الإحتفالية حضور عدد كبير من ممثلى الجمعيات الخيرية وقيادات وزارات الصحة والبيئة والإسكان لمشاركة الأطفال الإحتفالية.

وقالت السيدة نفيسة دسوقى من أوائل المواطنين الذين تبرعوا لمستشفى سرطان الأطفال 57357، إنها عرفت التبرع للمستشفى عندما شاهدت دعوة الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب للتبرع لمشروع سرطان الأطفال خلال شاشات التليفزيون.

وأضافت نفيسة خلال كلمتها بإحتفالية اليوم العالمي لمكافحة السرطان التي تنظمها مستشفى 57357 اليوم، أنها خصصت جزء من معاشها الشهرى للتبرع للمستشفى، معبرة عن فرحتها بإنها ساهمت فى نشر رسالة التبرع للمستشفى لكل من تعرفهم.

وأكدت على أهمية المستشفى لكل الأطفال المرضى بالسرطان، مشيرة إلى إن عدد كبير ممن تعرفهم قاموا بإعطائها الأموال للتبرع للمستشفى والمساهمة في علاج الأطفال.المراسل : بكر الشرقاوي