أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وصول مسئولي الملف الإنمائى بالأمم المتحدة لإحتفالية مستشفى 57357لمكافحة السرطان‎

Google+ Print
وصول مسئولي الملف الإنمائى بالأمم المتحدة لإحتفالية مستشفى 57357لمكافحة السرطان‎ وصول مسئولي الملف الإنمائى بالأمم المتحدة لإحتفالية مستشفى 57357لمكافحة السرطان‎

وصل ، مسئولى البرنامج الأنمائى بالأمم المتحدة لمقر مستشفى 57357 لحضور إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة السرطان.وشهدت الإحتفالية حضور عدد كبير من ممثلى الجمعيات الخيرية وقيادات وزارات الصحة والبيئة والإسكان لمشاركة الأطفال الإحتفالية.

وقالت السيدة نفيسة دسوقى من أوائل المواطنين الذين تبرعوا لمستشفى سرطان الأطفال 57357، إنها عرفت التبرع للمستشفى عندما شاهدت دعوة الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب للتبرع لمشروع سرطان الأطفال خلال شاشات التليفزيون.

وأضافت نفيسة خلال كلمتها بإحتفالية اليوم العالمي لمكافحة السرطان التي تنظمها مستشفى 57357 اليوم، أنها خصصت جزء من معاشها الشهرى للتبرع للمستشفى، معبرة عن فرحتها بإنها ساهمت فى نشر رسالة التبرع للمستشفى لكل من تعرفهم.

وأكدت على أهمية المستشفى لكل الأطفال المرضى بالسرطان، مشيرة إلى إن عدد كبير ممن تعرفهم قاموا بإعطائها الأموال للتبرع للمستشفى والمساهمة في علاج الأطفال.المراسل : بكر الشرقاوي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا