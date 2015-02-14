بالصور.. فلسطينيون يلقون زهوراً في البحر حزناً على ضحايا جريمة «تشابل هيل»

نظم شبان فلسطينيون، السبت، وقفة بميناء مدينة غزة، احتجاجاً على مقتل 3 مسلمين في مدينة تشابل هيل، بولاية «كارولينا الشمالية»، الأمريكية.

وألقى الشبان، الذين تجمعوا بناء على دعوة من «نادي الإعلام الاجتماعي»، زهورا في البحر، تعبيرا عن حزنهم على مقتل الضحايا الثلاثة، كما رفعوا لافتات تستنكر مقتلهم.

وقال أحد المشاركين، ويدعى يوسف حماد: «ألقينا الورود في البحر لنعبر عن حزننا الشديد جراء مقتل 3 مسلمين في أمريكا»، وأضاف حماد :«نحن غاضبون بسبب هذه الجريمة، ولا نريد استمرار القتل، نحن فلسطينيون، نريد السلام والأمن في كل مكان في العالم».

وكان 3 أمريكيين مسلمين قتلوا، الأربعاء الماضي، عندما فتح عليهم النار كريج ستيفن هيكس، الذي اعترف لاحقا بجريمته، في مجمع سكني بالقرب من جامعة نورث كارولينا في مدينة «تشابل هيل».

والضحايا الثلاث، هم زوجين مرتبطين حديثاً ويدعيان ضياء شادي، طبيب سوري، 26 عاما، وزوجته يسر ،21 عاما، وأختها رزان محمد أبوصالحة، 19 عاما، وهما فلسطينيتان تحملان الجنسة الأردنية.

وقالت الشرطة المحلية إن سبب الحادثة قد يكون خلافاً بين الجيران، رغم أن التحقيق لايزال مستمراً لمعرفة اذا ماكانت الحادثة مرتبطة بجرائم الكراهية لكون القتلى من المسلمين.