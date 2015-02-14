173 مرشح تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب بسوهاج‎

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محاكم سوهاج الابتدائية رئيس لجنة انتخابات محافظة سوهاج لمجلس النواب 2015، في تصريح لوكالة ONA ، إن إجمالى عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب 2015.

وأضاف أن العدد وصل إلى 173 مرشح منذ فتح باب الترشيح الأحد 8 فبراير حتى الخميس 12 فبراير، ولم يتقدم أي من المرشحين بأوراقه، أمس الجمعة.

وأشار عبد الستار، أن أكبر الدوائر فى عدد المرشحين حتى الآن هي دائرة مركز شرطة طهطا، حيث وصل عدد المرشحين فيها إلى 26 مرشح ودائرة بندر سوهاج اقل الدوائر ب 6 مرشحين، وبلغ إجمالى المرشحين بدائرة مركز سوهاج 17 مرشح ودائرة اخميم 15 مرشح والمراغة 14 وجهينة 7وطما 18 وجرجا 13 والمنشاة21 والبلينا 18 ودار السلام 16 ليصبح اجمالى عدد المتقدمين 173 مرشح.