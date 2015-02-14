الجيش الأوكراني: هجمات الانفصاليين في الشرق لم تهدأ

أفاد الجيش الأوكراني، السبت، بأن هجوم الانفصاليين الموالين لروسيا لم يخفت في شرق البلاد، قبل سريان وقف إطلاق النار، وذكر أن هناك 120 هجوما منفصلا وقع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، اعتبارا من الأحد، بموجب اتفاق سلام نص أيضا على سحب الأسلحة الثقيلة المسؤولة عن معظم ضحايا الصراع الذي اندلع قبل نحو عام والبالغ عددهم 5 آلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش، أناتولي ستيلماخ، في مقابلة تلفزيونية: «ليست هناك تهدئة بل يواصل المتمردون الهجمات على ديبالتسيف»، وتعد «ديبالتسيف»، مركز مواصلات استراتيجي يقع شمال شرق إقليم دونيتسك، مسرحاً لبعض أعنف الاشتباكات، في الأسابيع الأخيرة، كما قال الجيش، إن الوضع لا يزال متوترا في أجزاء من منطقة «لوجانسك»، وهي أحد معاقل الانفصاليين.