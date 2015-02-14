بالصور والفيديو.. ماسة «مثالية» في مزاد يبدأ بـ19 مليون دولار

أعلنت دار «سوثبي» للمزادات في نيويورك أنها ستطرح ماسة نادرة تزن 100 قيراط، في مزاد علني للمجوهرات الثمينة، في أبريل المقبل، فيما وصف خبراء الماسة بـ«المثالية»، لكونها بيضاء اللون وخالية من الشوائب، وقدّروا قيمتها بمبلغ يتراوح بين 19 إلى 25 مليون دولار.

وأكدت دار المزادات إن هذه الماسة، التي استخرجت من منجم في جنوب إفريقيا بواسطة شركة «دي بيرز»، هي الأولى بهذا الشكل والنقاء والوزن، التي تعرض لمزاد في الدار.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن الملاك الحاليين للماسة قضوا أكثر من عام لدراسة تفاصيلها، والعمل على صقلها وتلميعها إلى أن أصبحت بشكلها الحالي، الذي وصفوه بـ«المذهل».

وخلال الـ25 عامًا الماضية، بيعت فقط 5 ماسات يزيد وزنها على 100 قيراط في مزادات علنية، بينها واحدة بيضاوية الشكل تزن 118 قيراطًا، بيعت في «سوثبي» بمبلغ 30.6 مليون دولار عام 2013، وهو مبلغ قياسي بالنسبة للماسات البيضاء، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأشارت «ديلي ميل» إلى أن الماسة الجديدة تنتمي لنوع نادر، يمثل نحو 1% من الماس حول العالم، وهو النوع الأثمن على الإطلاق.

من جهته، وصف رئيس قسم المجوهرات في «سوثبي» بنيويورك، جاري شولر، الماسة الضخمة بأنها «معنى الكمال»، وأضاف: «إنها ناصعة البياض، وخالية من أي عيوب أو شوائب داخلية، وشفافة لدرجة أنني يمكن أن أقارنها فقط بالمياه الجليدية».

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الماسة سيتم عرضها في دبي ولوس أنجلوس وهونج كونج ولندن والدوحة، قبل أن تعود إلى نيويورك لتعرض في مزادٍ علنيٍ في 21 من أبريل المقبل.

وكان عام 2010 شهد بيع أغلى ماسة في التاريخ، إذ وصل ثمنها إلى 46 مليون دولار، وكانت وردية اللون وزنها 24.78 قيراطًا.