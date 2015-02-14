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بالصور والفيديو.. ماسة «مثالية» في مزاد يبدأ بـ19 مليون دولار

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أعلنت دار «سوثبي» للمزادات في نيويورك أنها ستطرح ماسة نادرة تزن 100 قيراط، في مزاد علني للمجوهرات الثمينة، في أبريل المقبل، فيما وصف خبراء الماسة بـ«المثالية»، لكونها بيضاء اللون وخالية من الشوائب، وقدّروا قيمتها بمبلغ يتراوح بين 19 إلى 25 مليون دولار.

It is expected to sell for £16 million ($25 million) at Sotheby's in New York at the Magnificent Jewels auction

وأكدت دار المزادات إن هذه الماسة، التي استخرجت من منجم في جنوب إفريقيا بواسطة شركة «دي بيرز»، هي الأولى بهذا الشكل والنقاء والوزن، التي تعرض لمزاد في الدار.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن الملاك الحاليين للماسة قضوا أكثر من عام لدراسة تفاصيلها، والعمل على صقلها وتلميعها إلى أن أصبحت بشكلها الحالي، الذي وصفوه بـ«المذهل».

The 'internally flawless' diamond was mined in South Africa and weighed more than 200 carats in the rough

وخلال الـ25 عامًا الماضية، بيعت فقط 5 ماسات يزيد وزنها على 100 قيراط في مزادات علنية، بينها واحدة بيضاوية الشكل تزن 118 قيراطًا، بيعت في «سوثبي» بمبلغ 30.6 مليون دولار عام 2013، وهو مبلغ قياسي بالنسبة للماسات البيضاء، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز» البريطانية.

Sotheby's New York office, where the diamond will be sold at a special auction on April 21

وأشارت «ديلي ميل» إلى أن الماسة الجديدة تنتمي لنوع نادر، يمثل نحو 1% من الماس حول العالم، وهو النوع الأثمن على الإطلاق.

The stone is one of just five diamonds of similar quality over 100 carats that have ever been sold publicly

من جهته، وصف رئيس قسم المجوهرات في «سوثبي» بنيويورك، جاري شولر، الماسة الضخمة بأنها «معنى الكمال»، وأضاف: «إنها ناصعة البياض، وخالية من أي عيوب أو شوائب داخلية، وشفافة لدرجة أنني يمكن أن أقارنها فقط بالمياه الجليدية».

Less than one per cent of the world's diamonds are Type IIa, and they are the most valuable of all

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الماسة سيتم عرضها في دبي ولوس أنجلوس وهونج كونج ولندن والدوحة، قبل أن تعود إلى نيويورك لتعرض في مزادٍ علنيٍ في 21 من أبريل المقبل.

Sotheby's describes the jewel as the 'rarest object of natural beauty on the market right now'

وكان عام 2010 شهد بيع أغلى ماسة في التاريخ، إذ وصل ثمنها إلى 46 مليون دولار، وكانت وردية اللون وزنها 24.78 قيراطًا.

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