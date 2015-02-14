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بالصور.. تشييع جثمان شهيد «تفجير عين شمس» من أكاديمية الشرطة لمثواه الآخير

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بالصور.. تشييع جثمان شهيد «تفجير عين شمس» من أكاديمية الشرطة لمثواه الآخير بالصور.. تشييع جثمان شهيد «تفجير عين شمس» من أكاديمية الشرطة لمثواه الآخير

خروج جنازة النقيب مصطفى شميس شهيد انفجار قنبلة عين شمس من أكاديمية الشرطة

خرجت، منذ قليل، من أكاديمية الشرطة، الجنازة العسكرية للشهيد النقيب مصطفي شميس، من قوة قطاع الأمن المركزى، والذى استشهد أمس متأثراً بإصابته فى انفجار عبوة ناسفة أمس الجمعة بتقاطع شارعى جسر السويس وعين شمس، متوجهة إلى مقابر عائلته فى مدينة نصر حيث سيوارى جثمانه الثرى، وذلك بحضور جميع مساعدى وزير الداخلية، فيماغياب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن الجنازة.

كانت عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة، بتقاطع شارعى جسر السويس وعين شمس، أدت إلى استشهاد النقيب مصطفى شميس، من قوة قطاع الأمن المركزى وإصابة 9 أشخاص من بينهم 8 جنود ومواطن تصادف مروره بموقع الانفجار، وأعلن تنظيم”أنصار بيت المقدس” الإرهابى مسؤوليته عن الانفجار.

المراسل : أحمد سامح

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