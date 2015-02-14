افتتاح المؤتمر الثاني لمبادرة “نداء” بحضور 4 وزراء بقنا

عقدت اليوم السبت، المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة ” النداء ” مؤتمرها السنويالثاني والذي ضم أكثر من 300 مشارك بحضور الوزراء عادل لبيب وزيرالتنمة المحلية والمهندس أشرف العربى وزير التخطيط و نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولى والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من قيادات الإدارات المحلية والمنظمات غير حكومية وممثلين عن القري بالإضافة إلى عدد من الجهات المانحة.

وقالت نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، أن مباردة نداء هي مشروع مشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الإنمائي للامم المتحدة، موضحة انها مبادرة تحاول تصميم حلول محلية للمشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية فيما يتعلق بخلق فرص عمل للحد من الفقر وتوفير حياة أفضل، وإضافة أنه بعد عامان من التنفيذ وعدد من التدخلات والمشروعات التنموية فى 35 قرية وخلق فرص عمل وخدمات للنساء والشباب الفقراء فى تلك المناطق ولقد بلغ عدد المستفدين من برامج التدريب 2135 شابا و وشابة وتم توفير فرص عمل فى انشطة النداء لـ 573 منهم بشكل مباشر.

وأشارت الأهواني إلى أنه تم تنفيذ النداء من خلال التبرعات من وزارة الدولية البريطانية والوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وصندوق الإخوة روكفلر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحكومة المصرية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الانجازت التى تضمنتها المبادرة هي تشجيع عمل المرأة فى القطاعات المختلفة، والتركيز على الأوضاع الصعبة

> التي تعاني منها النساء من خلال تشكيل نموذج من التنمية المتكاملة بنشر المعرفة فى مراكز” قوص وقفط وقنا ” بالمساهمة فى إنشاء مشرعات صغرة ما بين أعمال الحرف وتنصيع الالبان وورشة لمحو الأمية وتعلمي الحياكة فى جزيرة مطيرة بهدف تمكين الشباب والنساء فى الفترة القادمة.