بالصور .. محافظ الأقصر يلتقي صحفيان بريطانيان لشرح حقيقة الأوضاع بمصر

التقى الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر كل من ربيكا كومن صحفية بجريدة ترافيل ويكلى وأدوارد روبرتسون صحفى بجريدة ترافيل تريد جازييت، اليوم السبت، خلال زيارتهم الأولى للأقصر حيث يقومون بجولة في عدد من محافظات مصر السياحية لتسويق المنتج السياحي المصري ونقل صورة واضحة لحقيقة الأوضاع بمصر .

وأوضح بدر أنه سيخطو على خطى المحافظ الأسبق اللواء سمير فرج لاستكمال المشروعات المتوقفة خاصة مشروعات البنية التحتية لقرى إسنا وأرمنت، بالإضافة للمشروعات السياحية مؤكداً على المجهودات التي قام بها فرج.

وأكد بدر، أنه يناشد كافة وسائل الإعلام المحلى والدولي نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر وخاصة الأقصر وأسوان وأنه يجب تحرى الدقة الإعلامية قبل نشر الأخبار .

وأشار محافظ الأقصر إلى أنه سيناقش مع الجهات المسئولة زيادة عدد خطوط الطيران المباشر بين الأقصر والدول الأوروبية لرفع معدلات السياحة فى المحافظات السياحية بصعيد مصر .

ومن الجدير بالذكر أن “ترافيل ويكلى وترافيل تريد جازييت” صحف الكترونية تعمل على تسويق المنتج السياحي من البلدان المختلفة وكذلك تعمل على تسويق البرامج السياحية لوكالات السفر ومنظمي الرحلات من خلال أنظمة الـB2B التي تستهدف تسويق المنتجات المختلفة للمؤسسات التجارية.