أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور .. محافظ الأقصر يلتقي صحفيان بريطانيان لشرح حقيقة الأوضاع بمصر

Google+ Print

 

unnamed (57)

 

التقى الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر كل من ربيكا كومن صحفية بجريدة ترافيل ويكلى وأدوارد روبرتسون صحفى بجريدة ترافيل تريد جازييت، اليوم السبت، خلال زيارتهم الأولى للأقصر حيث يقومون بجولة في عدد من محافظات السياحية لتسويق المنتج السياحي المصري ونقل صورة واضحة لحقيقة الأوضاع بمصر .

وأوضح بدر أنه سيخطو على خطى المحافظ الأسبق اللواء سمير فرج لاستكمال المشروعات المتوقفة خاصة مشروعات البنية التحتية لقرى إسنا وأرمنت، بالإضافة للمشروعات السياحية مؤكداً على المجهودات التي قام بها فرج.

وأكد بدر، أنه يناشد كافة وسائل الإعلام المحلى والدولي نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر وخاصة الأقصر وأسوان وأنه يجب تحرى الدقة الإعلامية قبل نشر الأخبار .

وأشار محافظ الأقصر إلى أنه سيناقش مع الجهات المسئولة زيادة عدد خطوط الطيران المباشر بين الأقصر والدول الأوروبية لرفع معدلات السياحة فى المحافظات السياحية بصعيد مصر .

ومن الجدير بالذكر أن “ترافيل ويكلى وترافيل تريد جازييت” صحف الكترونية تعمل على تسويق المنتج السياحي من البلدان المختلفة وكذلك تعمل على تسويق البرامج السياحية لوكالات السفر ومنظمي الرحلات من خلال أنظمة الـB2B التي تستهدف تسويق المنتجات المختلفة للمؤسسات التجارية.

unnamed (56)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها