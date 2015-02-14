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بالصور .. وزير النقل ورؤساء الموانىء في زيارة إلى قناة السويس

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قام هاني ضاحي وزير النقل، يرافقه رؤساء هيئات الموانيء المصرية، بزيارة إلى قناة السويس الجديدة، واستمع الوزير إلى شرح من قيادات الإدارة الهندسية للقوات المسلحة عن المشروع ومعدلات العمل به.

وعبر الوزير عن تقديره للجيش المصري العظيم الذي قام بتنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وأبدى استعداده للتعاون مع اللواء كامل الوزير رئيس اركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف علي المشروع .

وكان الوزير التقي الفريق مهاب مميش بمركز المحاكاة التابع للهيئة، واستمع لشرح عن مشروعي القناة الجديدة وتنمية المحور.

 

 

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