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تاجيل محاكمة 47 متهم في «اقتحام قسم التبين» لـ 2 مارس المقبل

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تاجيل محاكمة 47 متهم في «اقتحام قسم التبين» لـ 2 مارس المقبل تاجيل محاكمة 47 متهم في «اقتحام قسم التبين» لـ 2 مارس المقبل

أرشيفية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم السبت ، تأجيل جلسة محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام قسم التبين»، لاتهامهم باقتحام قسم التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة إلي جلسه 2 مارس المقبل لحين تماثل المتهم السادس، سيد سعد للشفاء.

وأمرت بتوقيع الكشف الطبي علي المتهم أحمد قدري وأمرت المحكمة بإجراء تحقيق إداري حول كيفيه إجراء المتهم عملية جراحية دون العرض علي المحكمة.

و أسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

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