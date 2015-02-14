غدًا.. المحكمة العسكرية تنظر قضية أحداث مديرية أمن السويس في يناير 2012

تعقد المحكمة العسكرية بالسويس، غدًا الأحد، ثاني جلسات القضية المتعلقة بأحداث مظاهرات 25 يناير 2012 والتى كانت بمحيط مديرية أمن السويس وشهدت وفاة 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين والمتهم فيها 33 شخص.

وقال والد الشاب علي سليمان أحد المتوفين خلال الأحداث، أنهم حضروا الجلسة الماضية بمقر المحكمة والنيابة العسكرية بمنطقة الملاحة بالسويس وأمرت المحكمة بسرعة ضبط وأحضار المتهمين بالقضية، موضحًا أنه تم القبض على 2 فقط وهناك 31 هارب.

وأضاف أن القضية كانت بنيابة السويس بمجمع المحاكم، وفوجئوا منذ أسابيع قليلة بتحويلها إلى المحكمة العسكرية .