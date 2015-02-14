مرسي : “الشعب لازم يعرف الحُكم” .. والقاضي : “انت لسه شوفت حاجة”

انفعل المحامي منتصر الزيات دفاع المتهمين أحمد إبراهيم محمد وإيمن حجازي خلال مرافعته في قضية الهروب من سجن وادي النطرون أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة .

والتفت إلى الصحفيين الموجودين بالقاعة ووجه حديثه اليهم قائلا ” اكتبوا ياصحفيين انشروا يا إعلامين بينوا الحقائق ”

وعلق المستشار شعبان الشامي ” انت مالك ومالهم اللي يهمك المحكمة ولا الصحفيين ؟ ”

فقال الزيات ” هم من سيوصلون الحقائق للشعب الذي ستحكمون بأسمه”.

فرد مرسي من داخل قفصه الزجاجي قائلاً :” طبعا الشعب مهم جدا ً .. لازم يعرف الحقيقة ولازم يعرف الحكم بني علي أيه .. ده الشعب ده أهم شيئ علشان التاريخ “.

فقال القاضي ساخراً :” طبعا هو انت لسة شوفت حاجة .. مش لما نطلع أحكام الاول ”

وقال الزيات إن المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستانف الاسماعيلية تآمر ضد المتهمين مع السلطات فى قضية وادى النطرون التى كان ينظرها والخاصة بالمتهمين.

واعترض المستشار شعبان الشامى على حديث الزيات وقال ” لا أسمح أن يهان قاضي أمامي ” .. فرد الزيات :” أنٌزل يعني ” .. فرد عليه رئيس المحكمة قائلا : ” هو ممكن تقول إنه أخطأ ولكنه لم يتآمر “.

جدير بالذكر أن القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا