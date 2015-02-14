إحالة دعوى «وايت نايتس» ضد رئيس الزمالك إلى محكمة شمال الجيزة لنظر طلب الرد

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد ربيع وسكرتارية سامى أبو غريب بإحالة الدعوى المقامة من محامى الألتراس ضد رئيس نادى الزمالك والتى تتهمه بالسب والقذف الى رئيس محكمة شمال الجيزة لنظر طلب رد المحكمة المقدم من المدعى عليه.

وطلب محامى رئيس نادى الزمالك بجلسة اليوم رد طلب قاضى المحكمة، وقررت المحكمة إحالتها الى رئيس محكمة شمال الجيزة لنظر طلب الرد المقدم من دفاع المدعى عليه, وتحديد نظر دائرة أخرى لتلك القضية.

كان وليد الخطيب طارق العوضي محامي أعضاء رابطة ألتراس الزمالك الوايت نايتس، قد تقدموا ببلاغ إلى نيابة العجوزة ضد رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور، يتهمه فيه بسبه وقذفه على قناة فضائية وذلك أثناء نظر القضية، وقدم “العوضي” أسطوانات ادعى أنها تثبت صحة كلامه.