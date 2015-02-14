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62 مرشحًا لمجلس النواب بينهم 4 سيدات يؤدون الكشف الطبي بالسويس خلال 8 أيام

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62 مرشحًا لمجلس النواب بينهم 4 سيدات يؤدون الكشف الطبي بالسويس خلال 8 أيام 62 مرشحًا لمجلس النواب بينهم 4 سيدات يؤدون الكشف الطبي بالسويس خلال 8 أيام

 

قال الدكتور رضا زغلول رئيس اللجنة الطبية بالسويس للكشف على المرشحين لمجلس النواب 2015، إن عدد الذين تقدموا للجنة وتم الكشف عليهم بلغ 62 مرشحا بينهم 4 سيدات، وذلك خلال 8 أيام من بدء عمل اللجنة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن اللجنة قامت بتسليم 43 نتيجة كشف طبي حتي الآن للمرشحين، وتم تسليمها للجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، موضحًا أن جميع النتائج الخاصة بالكشف على المخدرات وتعاطي الكحوليات للمرشحين الذى وصلت نتائجهم من الوزارة سلبية ولا توجد أى حالات إيجابية حتي الآن.

وتابع أن اللجنة تقوم بعملها يوميا من الساعة 10 صباحًا بمستشفى التأمين الصحي حتي مواعيد العمل الرسمية، ويتم اجراء الفحوصات الطبية على المتقدمين فى سهولة ويسر وأعطائهم إفادة رسمية بالكشف للمترشح، حتي وصول نتائج الكشف من معامل وزارة الصحة بالقاهرة.

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