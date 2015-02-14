بالفيديو والصور .. نيوزيلنديون يحاولون إنقاذ عشرات الحيتان الجانحة

قالت وسائل إعلام إن العشرات من المتطوعين حاولوا، السبت، إنقاذ 60 حوتا لا تزال على قيد الحياة من بين مجموعة تبلغ حوالي 200 حوت جنحت في نيوزيلندا، حسبما قالت إدارة الحفاظ على البيئة النيوزيلندية.

وأشارت الهيئة إلى نفوق أكثر من 10 حيتان من بين 198 حوتا في «فيرويل سبيت»، وهو حاجز رملي ضيق في الطرف الشمالي من الجزيرة الجنوبية، صباح الجمعة.

وقال مدير خدمات «جولدن باي ريزرفاشن»، أندرو لاماسون، إن العديد من الحيتان عامت، مساء الجمعة، مع المد المرتفع، إلا أنها جنحت مجددا، وتابع لامسون أن العمال يبحثون في منطقة تصل إلى 30 كيلومترا من الحاجز الرملي عن حيتان أخرى قد تكون جنحت على الشاطئ.

وأوضح أن المتطوعين والعاملين يحاولون الحفاظ على الحيتان الباقية على قيد الحياة في صحة جيدة من أجل القيام بمحاولة أخرى لتعويمهم، مساء السبت، حيث يقومون باستخدام دلاء وملاءات ومعاول للحفاظ على الحيتان رطبة حتى يعود المد المرتفع.