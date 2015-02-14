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«الصحفيين الاقتصاديين» تناقش ظاهرة «التهريب» الأحد

  • مصر
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تنطلق فعاليات المؤتمر الأول للتصدي لظاهرة التهريب وأضراره على المواطن والصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، في التاسعة صباح الأحد، تحت شعار «معًا ضد التهريب».

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية المصرية للصحفيين الاقتصاديين، نخبة من المسؤولين والمتخصصين ورجال الأعمال والإعلام، بالإضافة إلى ممثلي العديد من الكيانات ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات والروابط المهنية.

كما تضم قائمة المتحدثين والمشاركين في المؤتمر، الدكتور على لطفي، رئيس وزراء الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء على حفظي، الخبير الاستراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية، قائد قوات حرس الحدود الأسبق، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع التفتيش على المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورجل الأعمال محمد جنيدي، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، ومحمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات المصرية.

و تتناول جلسات المؤتمر تأثير ظاهرة التهريب بمختلف صوره على صحة وحياة المواطن المصرى سواء من خلال عمليات تهريب السجائر المسرطنة، أو الأدوية المغشوشة والأطعمة الفاسدة والمنسوجات والملابس المشعة، وأيضًا على الصناعة المحلية للتبغ والدواء والعديد من البضائع الاستهلاكية.

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