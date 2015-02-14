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أسطوانات بوتاجاز إضافية للمحافظات التى تعاني عجزاً

  • مصر
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أكد الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، أن تحسن الظروف الجوية سمح بدخول كميات كبيرة من شحنات البوتاجاز، مشيرا إلى أن الأزمة انتهت على مستوي الجمهورية بإستثناء بعض الاختناقات المتفرقة في محافظات الشرقية والمنوفية وسوهاج وأسيوط والفيوم، موضحا أنه يتم ضخ كميات إضافية من المنتج في المناطق التي تعانى من العجز.

وأضاف، لــ«المصري اليوم»، أنه سيتم تطبيق صرف أسطوانات البوتاجاز عن طريق الكروت الذكية أسوة بمنظومة الخبز، موضحا أنه جارى التنسيق مع وزارة البترول في هذا الشأن للتأكد من وصول الأسطوانات إلى مستحقيها واستخدامها في الأغراض المخصصة لها، ومنع التلاعب في الأسطوانات التي تهرب للسوق السوداء في الأزمات.

وقال وزير التموين إن قرار زيادة معدلات الضخ تتم بناء على توجيهات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزاراء، لوزيري البترول والتموين بسرعه حل أزمة البوتاجاز في أسرع وقت.

وتابع أن غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل يومى التقارير الواردة من المديريات بشأن معدلات ضخ إسطوانات البوتاجاز.

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