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عمر جابر أمام النيابة: المجد للشهداء.. وما يهمني عودة حقوقهم

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قال عمر جابر، لاعب نادي الزمالك، أثناء الإدلاء بأقواله أمام المستشار محمد البشلاوي، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، السبت، إن ما يهمه في الأمر ويشغل باله الآن، هو عودة حقوق الشهداء، الذين قتلوا في كارثة استاد الدفاع الجوي، مؤكدًا أنه لا بديل عن القصاص العادل، حتى تستقيم الأمور، وأضاف أنه غير مهتم بمعرفة «من كان يعرف أو لا يعرف بسقوط قتلى»، ولكن ما يهمّه حقيقة: «معرفة من المتسبب في قتل مشجعي الزمالك».

وأوضج «جابر» أن شهادته لن تختلف عن الشهادات التي أدلى بها مع الإعلامي وائل الإبراشي، وجميع المداخلات الهاتفية التي قام بها، مشددًا في نهاية أقواله أمام النيابة أن «المجد للشهداء».

ومنعت قوات الأمن، التصوير، داخل المحكمة، وقام عددًا من المواطنين الموجودين في المحكمة بالهتاف «راجل يا عمر».

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