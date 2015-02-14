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رئيس غرفة التجارة الكونجولية يعرب عن رغبته في المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي

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استقبل هاني صلاح، سفير في كينشاسا، رئيس غرفة التجارة والصناعة الكونجولية، والذي أعرب عن رغبته في المشاركة بمؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده مارس المقبل.

كما أعرب رئيس الغرفة عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والتجارية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الغرفة ستقوم بتنظيم منتدى خلال الفترة من 25-27 يونيو المقبل، لعرض فرص الاستثمار في الكونجو الديمقراطية، معربًا عن رغبته في أن تكون مصر ضيف شرف هذا المنتدى خلال العام الجاري من خلال المشاركة بوفد يضم رؤساء مختلف الاتحادات الصناعية والتجارية والاستثمارية وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية.

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